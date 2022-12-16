Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Levent'te bulunan AVM'de yangın çıktı. https://t.co/EriqSDUrKD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 16, 2022

Alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerce, AVM'deki vatandaşlar ve çalışanlar da tahliye ediliyor. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yoğun dumanın oluştuğu yangın nedeniyle ekipler Bakırköy'den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi.

Yangına, Beşiktaş, Seyrantepe, Şişli, Beyoğlu, Bakırköy ve Sultangazi'den de itfaiye desteği sağlandı.

[Fotoğraf: AA]

Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan yoğun duman, çevre ilçelerden ve Anadolu Yakası'ndan da görüldü.

[Fotoğraf: AA]