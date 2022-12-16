İstanbul'da AVM yangını: Müdahale sürüyor
İstanbul'un Levent’te bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için müdahalelerini sürdürüyor. AVM'deki vatandaşlar ve çalışanlar tahliye ediliyor.
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul Levent'te bulunan AVM'de yangın çıktı. https://t.co/EriqSDUrKD— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 16, 2022
Alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Ekiplerce, AVM'deki vatandaşlar ve çalışanlar da tahliye ediliyor. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Yoğun dumanın oluştuğu yangın nedeniyle ekipler Bakırköy'den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi.
Yangına, Beşiktaş, Seyrantepe, Şişli, Beyoğlu, Bakırköy ve Sultangazi'den de itfaiye desteği sağlandı.
Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan yoğun duman, çevre ilçelerden ve Anadolu Yakası'ndan da görüldü.
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