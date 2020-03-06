İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan 8 katlı bir apartmanın girişinde bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bina sakinleri oturdukları apartmanın girişinden dumanların yükseldiğini görünce durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ise yangın esnasında olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Elektrik panosundaki yangın kısa sürede söndürüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Mahsur kalanlar tahliye edildi

Apartmanın üst katlarında yaşayan ve yangın nedeniyle panik yapan aralarında bebekler ile kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiyi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Tahliye edilenlere olay yerinde bulunan ambulanslarda müdahale edildi.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda apartman girişinde maddi hasar meydana gelirken itfaiye bir süre olay yerinde soğutma çalışması yaptı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.