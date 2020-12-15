Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 02:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu
İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 7 ilçedeki 10 adrese yapılan baskınlarda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Ekipleri, PKK terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Terör örgütü PKK üyesi 10 şüphelinin adresleri belirlendi. 7 ilçedeki 10 adrese baskın yapıldı.
Baskınlarda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Etiketler: İstanbul Terör Örgütü PKK/KCK
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