Açık 27.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 01.08.2023 08:04

İstanbul'da 7 ayda 8,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Valiliği 1 Ocak 2023’ten bu yana kent genelinde polis ekiplerinin düzenlediği 24 bin 539 narkotik operasyonlarında toplamda 8,5 ton uyuşturucu madde, 2,5 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 29 bin 596 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 3 bin 251’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da 7 ayda 8,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Valiliği uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlar hakkında açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1 Ocak’tan bu yana düzenlediği 24 bin 539 narkotik operasyonda toplam 8,5 ton uyuşturucu madde, 2,5 milyondan fazla da uyuşturucu hap ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü operasyonlarda toplam 29 bin 596 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 3 bin 251’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 1 Ocak-1 Ağustos tarihleri arasında sürdürdüğü çalışmalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

ETİKETLER
İstanbul Narkotik Uyuşturucu İstanbul Valiliği
Sıradaki Haber
İzmir'de grevin ikinci günü: Duraklarda yoğunluk yaşanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:44
Aydın'da yangın: Ev kullanılamaz hale geldi
08:00
Avustralyalı çocuk bakıcısı 91 çocuğa cinsel istismarla suçlandı
07:48
NASA Voyager 2'yi kaybetti: Yanlış komut anteni kaydırdı
07:33
İzmir'de grevin ikinci günü: Duraklarda yoğunluk yaşanıyor
07:37
Twitter ofisinin tepesindeki dev 'X' şikayetlerin ardından kaldırıldı
07:21
Fransa'daki hapishane nüfusu tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
Moskova Bölgesi’ne İHA’larla saldırı düzenledi
Moskova Bölgesi’ne İHA’larla saldırı düzenledi
FOTO FOKUS
Köpek olmak için 22 bin dolar ödedi
Köpek olmak için 22 bin dolar ödedi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ