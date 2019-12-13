Türkiye
İstanbul'da 6 katlı bir binanın çatı katı çöktü: 1 yaralı13 Aralık 2019 Cuma 09:49 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 09:54
Şişli'de 5 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi. Çökmeyle birlikte 5. kattaki dairede de hasar oluştu. Sokağa düşen moloz parçalarından 3 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: DHA ]
Şişli'de Gülbağ Mahallesi Karanfil lsokak 18 numaradaki 5 katlı apartmanın çatısında çökme meydana geldi.
Saat 08.00 sıralarında meydana gelen çökmeyle birlikte 5. kattaki dairede de hasar oluştu. Yere dökülen moloz parçaları nedeniyle sokaktan geçen 3 kişi yaralandı.
Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı.
İtfaiye ekiplerinin çatıdaki çalışmaları sürerken, polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: DHA
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