Zübeyde Hanım Mahallesi 1288 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında saat 12.45 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle çatı katından fırlayan tuğlalar, çevre binalara ve park halindeki bir araca da hasar verdi.

İstanbul Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katındaki dairede patlama meydana geldi. Henüz sebebi bilinmeyen patlamayla dairenin duvarı yıkıldı. Detaylar @trthaber'de.https://t.co/RfRdOjHl9I pic.twitter.com/U2oCoX36EZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 5, 2021

2 kişi yaralandı

Binada patlama sonrası ufak çaplı yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin patlamanın kaynağına ilişkin incelemeleri sürüyor.

