İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri usulsüz çakar ve siren kullanan araçlara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İlk 5 ayda kural ihlalinde bulunduğu belirlenen 899 araçla ilgili işlem yapıldı.

Araç sahibi ya da sürücülere 1 milyon 203 bin 761 lira idari para cezası uygulandı.

1 yılda 3 defa işlem gören araçlar 15 gün süreyle trafikten men ediliyor.