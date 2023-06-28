İstanbul'da 469 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı

İstanbul'da kurbanlıklarını keserken yaralanan 469 kişiden 5'i ameliyat edildi.

AA muhabirinin İl Sağlık Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesen vatandaşlardan bazıları bıçak ve satır gibi aletlerle yaralandı.

Yaralananların kimi yakınlarının yardımıyla kimi de ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere götürüldü.

Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine başvuran 469 yaralının büyük kısmı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ağır yaralanan 5 kişiye ise cerrahi müdahale yapıldı.