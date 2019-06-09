Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Maslak mevkisinde Edirne istikametine seyreden Nurullah Eray'ın kontrolündeki 33 CNT 40 plakalı hafif ticari araç ile "makas atarak" ilerlediği iddia edilen Yusuf A'nın kullandığı 34 RJ 5171 otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle içinde 14 kişinin bulunduğu hafif ticari araç yola savrulurken diğer otomobil de bariyerlere çarparak durabildi.

Kazanın ardından sürücü Yusuf A. ve yanındaki Abdülsamet T, arkalarından gelen Abdülsamet T'nin babası Mehmet T'nin kullandığı 34 JF 3804 plakalı otomobile binerek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hafif ticari araçta bulunan 2 çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 12 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitiren Hiranur Özçelik (9) ve Yahya Özçelik'in (8) cenazeleri ise morga götürüldü.

Hastanede tedavi gören yaralılardan Hiranur ve Yahya Özçelik'in annesi Seyhan Özçelik ile Yusuf Eray da (8) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Abdussamet T. Burdur’da yakalandı

Kazaya neden olduğu iddia edilen otomobildeki şüphelilerden Abdussamet T. Burdur'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Abdussamet T. adliyeye sevk edilirken, birlikte yakalandığı 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA