Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 07:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA, İHA
İstanbul'da 4 katlı metruk bina çöktü
Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çukur Mahallesi Kadın Çıkmazı Sokak'ta bulunan 4 katlı metruk binanın duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bina minibüsün üzerine yıkıldı
Daha önce de çöktüğü öğrenilen binanın yıkılan duvarının altında kalan minibüsün hasar gördüğü öğrenildi.
Etiketler: İstanbul
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