Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da 4 adrese operasyon: 135 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Fatih ilçesinde uluslararası insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi, 135 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışma başlattı.
Ekipler özel harekat polislerinin de katılımıyla helikopter destekli Fatih'te 4 adrese eş zaman operasyon düzenledi.
[Fotoğraf: AA]
Operasyonda, Bangladeş ve Pakistan uyruklu toplam 135 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.
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