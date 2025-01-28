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Türkiye
AA 28.01.2025 10:28

İstanbul'da 3 İETT otobüsü kazaya karıştı: Yaralılar var

İstanbul Başakşehir’de aynı noktada 3 İETT otobüsü ve mikser aracının karıştığı 2 farklı kazada çok sayıda kişi yaralandı.

İstanbul'da 3 İETT otobüsü kazaya karıştı: Yaralılar var
[Fotograf: AA]

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen İETT otobüsü, Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde beton pompası aracıyla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kazaya müdahale ettiği sırada aynı caddede başka bir İETT otobüsü, önünde ilerleyen İETT otobüsüne çarptı.

İstanbul'da 3 İETT otobüsü kazaya karıştı: Yaralılar var

Kazalarda yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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