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Türkiye
AA 23.09.2024 07:21

İstanbul'da 26 suç kaydı bulunan zanlı, polis memurunu şehit etti

İstanbul Ümraniye'de, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu bir polis memuru şehit olurken, biri polis iki kişi yaralandı. 19 yaşındaki saldırganın çeşitli suçlardan 26 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

İstanbul'da 26 suç kaydı bulunan zanlı, polis memurunu şehit etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan Y.E.Ç'nin, Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşandı. Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz da karşılık verdi.

İstanbul'da 26 suç kaydı bulunan zanlı, polis memurunu şehit etti

Olayda, Yılmaz ve polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken kadın polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Yaralı polis K.H.S. ile P.G'nin hastanedeki tedavilerinin sürüyor.

Polis ekiplerinin çalışmasında zanlı Y.E.Ç. de yaralı şekilde gözaltına alındı.

İstanbul'da 26 suç kaydı bulunan zanlı, polis memurunu şehit etti

İstanbul Emniyeti'nden açıklama

Açıklamada, şüpheli hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tahkikat işlemlerine başlandığı belirtilerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve kahraman emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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