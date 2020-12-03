Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 00:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 16 adrese DEAŞ operasyonu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütü ile bağlantılı oldukları ileri sürülen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, kent genelinde önceden belirlenen şüphelilere ait 9 ilçede 16 adrese baskın yaptı.
[Fotoğraf: DHA]
Özel harekat polis ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilere ait adreslerde arama yaptı.
[Fotoğraf: DHA]
Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.
Etiketler: DEAŞ İstanbul Terör Örgütü Terörle Mücadele
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