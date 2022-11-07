İstanbul Valiliği, düzensiz göç ile mücadelenin İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyon ve desteği, ilgili kurumların iş birliği ve kararlı mücadelesiyle devam ettiğini açıkladı.

Ülkeye yasal yollardan giriş yapmadığı tespit edilen veya ikametiyle ilgili ispata elverişli belge ibraz edemeyen göçmenler hakkında ivedilikle adli ve idari işlem başlatıldığı belirtildi.

Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edilen düzensiz göçmenlerin, yapılan inceleme sonrasında sınır dışı edildiği vurgulandı.

41 bin 35 düzensiz göçmen doğrudan sınır dışı edildi

Kaçak göç ile mücadele çalışmaları hakkında verilerin paylaşıldığı açıklamada, şu sözler yer aldı:

"İlimizde kaçak göç ile mücadele kapsamında 1 Ocak 2022-4 Kasım 2022 tarihleri arasında toplam 148 bin 12 yabancı hakkında işlem yapılmıştır. İşlem yapılan 41 bin 35 kaçak göçmen (Afganistan 21 bin 824, Pakistan 4 bin 691, diğer uyruklar 14 bin 520) doğrudan İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine sınır dışı edilmiş, 100 bin 626 yabancı ise gerekli işlemleri yapılmak üzere Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir."

7 bin 962 tabela mevzuata uygun hale getirildi

İstanbul'da gerçekleştirilen iş yerlerinin tabela denetimleri sonrasında 7 bin 962 tabelanın mevzuata uygun hale getirildiğine değinilen açıklamada, zabıta, emniyet, SGK ve Göç İdaresi personeliyle yapılan incelemelerde iş yerlerinin ruhsat, vergi, sosyal güvenlik ve kaçak göç konularında da denetime tabi tutulduğu kaydedildi.

Açıklamada yabancı uyrukluların Türkiye'deki güncel ve detaylı istatistiki bilgilerine Göç İdaresi Başkanlığı'nın www.goc.gov.tr internet sitesinden erişilebildiği hatırlatıldı.