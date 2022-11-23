Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde henüz bilinmeyen nedenle 12 araç zincirleme kaza yaptı.

İhbarın üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Alınan ilk bilgiye göre kazada çok sayıda kişi yaralandı.

[Fotoğraf: DHA]

Kazada yaralananlar itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılırken, D-100 karayolunun Anadolu yakası istikametinde trafik akışı durdu. Araçlar yan yol üzerinden Mecidiyeköy meydana yönlendirildi.

Kazadan 1 saat önce yine aynı noktaya yakın bir otomobilin takla attığı ve trafiğin yavaş ilerlediği, bu sırada zincirleme kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.