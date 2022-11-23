Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 02:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA, AA
İstanbul'da 12 araç zincirleme kaza yaptı: Çok sayıda yaralı
[Fotograf: AA]
İstanbul'un Şişli ilçesi Mecidiyeköy kesiminde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre, çok sayıda kişi yaralandı. Ekiplerin kaza yerindeki müdahalesi sürüyor.
Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde henüz bilinmeyen nedenle 12 araç zincirleme kaza yaptı.
İhbarın üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
Alınan ilk bilgiye göre kazada çok sayıda kişi yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
Kazada yaralananlar itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılırken, D-100 karayolunun Anadolu yakası istikametinde trafik akışı durdu. Araçlar yan yol üzerinden Mecidiyeköy meydana yönlendirildi.
Kazadan 1 saat önce yine aynı noktaya yakın bir otomobilin takla attığı ve trafiğin yavaş ilerlediği, bu sırada zincirleme kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
Son Haberler
- 03:09
- 02:49
- 02:06
- 01:11
- 00:42
Sıradaki Haber
94 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz