Şu anda Türkiye genelinde en yüksek sıcaklık 7,7 derece ile Antalya’da. En düşük sıcaklık ise -12,2 derece ile Ardahan’da gözleniyor.

Ankara’da hava parçalı bulutlu ve -3,7 derece, İstanbul ise hafif yağmurlu ve 5,2 derece. Türkiye genelinde ve diğer illerdeki hava durumlarını illere tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Ankara -3,7 derece

İstanbul 5,2 derece

İzmir 4,3 derece

İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinde yer alan verilere göre 23-24 Ocak’ta İstanbul’da karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor. Verilere göre 23 Ocak’ta İstanbul’da sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek. En yüksek sıcaklığın ise 5 derece olması bekleniyor.

İşte Türkiye genel beş günlük hava tahmini;

20 Ocak Pazartesi

21 Ocak Salı

22 Ocak Çarşamba

23 Ocak Perşembe

24 Ocak Cuma

Kaynak: TRT Haber

