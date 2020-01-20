İstanbul’a kar yağacak mı? Hava nasıl olacak? Yarınki hava durumu…20 Ocak 2020 Pazartesi 08:52 - Son Güncelleme 20 Ocak 2020 Pazartesi 09:17
İstanbul’a beklenen kar yağışı geliyor mu? Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinde açıklanan 5 günlük hava tahminlerine göre Perşembe ve Cuma günü İstanbul’u karla karışık yağmur bekliyor.
Şu anda Türkiye genelinde en yüksek sıcaklık 7,7 derece ile Antalya’da. En düşük sıcaklık ise -12,2 derece ile Ardahan’da gözleniyor.
Ankara’da hava parçalı bulutlu ve -3,7 derece, İstanbul ise hafif yağmurlu ve 5,2 derece. Türkiye genelinde ve diğer illerdeki hava durumlarını illere tıklayarak öğrenebilirsiniz.
Ankara -3,7 derece
İstanbul 5,2 derece
İzmir 4,3 derece
İstanbul’a ne zaman kar yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinde yer alan verilere göre 23-24 Ocak’ta İstanbul’da karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor. Verilere göre 23 Ocak’ta İstanbul’da sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek. En yüksek sıcaklığın ise 5 derece olması bekleniyor.
İşte Türkiye genel beş günlük hava tahmini;
20 Ocak Pazartesi
21 Ocak Salı
22 Ocak Çarşamba
23 Ocak Perşembe
24 Ocak Cuma
Kaynak: TRT Haber