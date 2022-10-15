Bartın'daki maden kazasında yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul'a getirilen 6 işçi, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastaneye getirilen 1 yaralı Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezinde, 5 yaralı ise Yanık Merkezinde tedavi görecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın’dan 40 dakika önce havalanan uçak ambulanslarımız İstanbul’da. 1 yaralı Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezimizde, 5 yaralı ise Yanık Merkezimizde tedavi altına alınmak üzere birazdan İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde olacak" ifadelerini kullanmıştı.

"Yaralılardan 5'inin durumu ciddi"

Sağlık Bakanı Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan'ın yaralı işçilerin durumuna ilişkin bilgi verdiği görüntüleri paylaştı.

Turan, yaralılardan 5'inin durumunun ciddi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Hastaların ilk tedavileri acil servisimizde yapıldı. Bu süreçten sonra yanık tedavi merkezine alındılar, burada tedavileri devam etmekte. Bu hastalardan 5'inin durumu ciddi. Bu aşamadan sonra, ilerlediğimiz günlerde tetkik ve tedaviyi devam ettireceğiz ve kurtarılmaları için sonuna kadar uğraşacağız. Hastalarımızdan 2'sinde acil cerrahi işlem gerekti ve uygulandı. Bir hastamızda da, acil hiperbarik oksijen tedavi merkezimizde ek bir tedaviye ihtiyacı oluştu. Şu an o hastamız, o bölüme alındı ve tedavisine başlandı."

Sağlık ekipleri bölgede

Bakan Koca Twitter hesabından bölgede ekiplere ilişkin son bilgileri şu ifadelerle paylaştı:

"4 Sahra Acil Müdahale Merkezi, 51 AMBULANS, 168 Ambulans personeli, 15 UMKE Timi, 67 UMKE personeli, göçük alanında dönüşümlü çalışan 22 görevli, bunlara ilave 44 çalışma arkadaşı… Ve sizin yüreğiniz Bartın’da."

Yaralılara ilk müdahale, Sahra Acil Müdahale Merkezi'nde yapılıyor

Koca, patlamada yaralanan madenciye, Sahra Acil Müdahale Merkezi'nde ilk müdahalenin yapıldığı anların görüntüsünü de paylaştı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UMKE ekibi patlamanın ardından maden ocağında çalışan arkadaşlarına yardım etmeye koşan madencinin ilk müdahalesini yapıyor. Yer: Sahra Acil Müdahale Merkezi. Bu hafif yaralanmalar birer buruk sevinç. Geçmiş olsun kardeşim" ifadelerini kullandı.