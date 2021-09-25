Haber Giriş: 25 Eylül 2021 Cumartesi 08:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul Yeniköy'de 2 kuru yük gemisi çarpıştı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi.
Kocaeli'den Karadeniz Ereğli'ye giden 90 metre boyundaki Tahsin İmamoğlu adlı kuru yük gemisi ile Gemlik'ten Rusya'ya giden 128 metre boyundaki Rusich 10 adlı kuru yük gemisi Yeniköy önlerinde çarpıştı.
Kaza sonrası Kıyı Emniyeti'ne bağlı kurtarma botları ve römorkörleri bölgeye yönlendirildi.
Etiketler: Son Dakika Karadeniz Bölgesi Marmara Bölgesi İstanbul
Son Haberler
- 08:50
- 08:15
- 07:56
- 07:30
- 06:44
Sıradaki Haber
Fatih'te ahşap otel binasında çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz