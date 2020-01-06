Türkiye

İstanbul'da yağış trafiği olumsuz etkiledi

06 Ocak 2020 Pazartesi 08:30 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 09:20

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur sabah saatlerinde de devam etti. Rüzgarında etkili olduğu yağmurda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmurdan dolayı trafikte de yoğunluk yaşandı.