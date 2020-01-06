Türkiye
İstanbul'da yağış trafiği olumsuz etkiledi06 Ocak 2020 Pazartesi 08:30 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 09:20
İstanbul’da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur sabah saatlerinde de devam etti. Rüzgarında etkili olduğu yağmurda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmurdan dolayı trafikte de yoğunluk yaşandı.
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul’da dün akşam saatlerinden beri etkili olan yağmur sabah saatlerinde etkisini daha da arttırdı.
Rüzgarında birlikte olması ile birlikte vatandaşlar zor anlar yaşadı. Halıcıoğlu metrobüs durağında bekleyen vatandaşların şemsiyeleri rüzgara dayanamadı.
Yağışla birlikte ana arterlerde trafik yoğunluğu yüzde 70'leri bulurken, toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandı.
Sağanağın, il genelinde yarın gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Kaynak: İHA, AA