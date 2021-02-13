Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 04:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul ve Diyarbakır'da terör operasyonu: 21 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul ve Diyarbakır'da PKK terör örgütüne yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 26 kişiden 21'i gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul ve Diyarbakır'da 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 26 kişiden 21'i gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/KCK
Son Haberler
- 04:03
- 03:03
- 04:10
- 02:42
- 01:37
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta patlamamış top mermisi bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz