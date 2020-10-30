Vali Yerlikaya depremin ardından Twitter hesabından paylaşım yaptı. Yerlikaya, "AFAD verilerine göre saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi- Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir’e geçmiş olsun" dedi.

Deprem İstanbul'dun yanı sıra Bursa ve Çanakkale'de de hissedildi.