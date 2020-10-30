Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İstanbul Valisi: İstanbul'da herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi
İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevresinde de hissedildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir'' dedi.
Vali Yerlikaya depremin ardından Twitter hesabından paylaşım yaptı. Yerlikaya, "AFAD verilerine göre saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi- Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir’e geçmiş olsun" dedi.
Deprem İstanbul'dun yanı sıra Bursa ve Çanakkale'de de hissedildi.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 15:19
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