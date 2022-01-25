Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 10:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul sokaklarında kayak yaptı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası Avcılar'dan Firüzköy'e kayarak giden Fatih Işık, o anları sosyal medyada paylaştı.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında Avcılar ilçesinden Firüzköy'e kadar kayak yaparak giden beden eğitimi öğretmeni Fatih Işık keyifli anlar yaşadı.
Işık, o anları sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Etiketler: Hava Durumu İstanbul Kar Yağışı Kış Sporları
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