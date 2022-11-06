Büyük İstanbul maratonu için yaklaşık 60 bin kişi ter dökecek. Genç, yaşlı, amatör, profesyonel fark etmeksizin herkesin katıldığı maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Asya girişinden başlayarak Sultanahmet Meydanı’nda sona erecek.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve maraton güzergahı boyunca kentteki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Araç geçişine kapatılan cadde ve bulvarlar yerine kullanılabilecek, sürücüler alternatif yolları kullanabilecek.

Kapatılan yollar maratonun sona ermesiyle birlikte saat 15.30 itibarıyla tekrar trafiğe açılacak.