Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 06:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul Maratonu bugün koşulacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu olan İstanbul Maratonu, bugün 44'üncü kez yapılacak. Maratona yaklaşık 60 bin kişinin katılması bekleniyor. Maraton güzergahları sebebiyle 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü ile bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Büyük İstanbul maratonu için yaklaşık 60 bin kişi ter dökecek. Genç, yaşlı, amatör, profesyonel fark etmeksizin herkesin katıldığı maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Asya girişinden başlayarak Sultanahmet Meydanı’nda sona erecek.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve maraton güzergahı boyunca kentteki bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Araç geçişine kapatılan cadde ve bulvarlar yerine kullanılabilecek, sürücüler alternatif yolları kullanabilecek.
Kapatılan yollar maratonun sona ermesiyle birlikte saat 15.30 itibarıyla tekrar trafiğe açılacak.
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