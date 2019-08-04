Dev projenin çalışmalarına 2010 yılında başlandı. Coğrafi engeller; köprü, tünel ve viyadüklerle aşıldı. Yıllarca en ileri mühendislikle inşa edilen otoyol artık tamamlandı.

Yapımında yaklaşık 8 bin 500 kişi çalışan otoyol ile İstanbul-İzmir arasındaki 500 kilometrelik mesafe 384 kilometreye düşürüldü.

İzmit Körfez geçişi 1 buçuk saatten 6 dakikaya indi

Projenin en önemli parçasından biri Osmangazi Köprüsü oldu. Köprü, 1 buçuk saatlik İzmit Körfez geçişini, 6 dakikaya indirdi.

Çalışmalar, Marmara ve Ege'de eş zamanlı yürütüldü. Yol boyunca 3 tünel, 179 köprü ve 18 dinlenme alanı yapıldı. 46 kilometrelik bağlantı yolu ile toplam uzunluğu 20 kilometre olan 36 viyadüğün inşası tamamlandı.

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapıyor

Projenin 234 kilometrelik kısmı etap etap ulaşıma açıldı. Kalan son kısım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev projeyi Bursa’da hizmete açıyor. Kalan 192 kilometrelik Bursa-Balıkesir etabı da kullanıma girdiğinde, İstanbul’dan İzmir’e kesintisiz 3 buçuk saatte ulaşılabilecek.

11 milyar dolarlık yatırım yapıldı, 1 yıl erken bitirildi

11 milyar dolarlık yatırım, planlanandan 1 yıl erken bitirildi. Projeyle, yılda 3 buçuk milyar lira tasarruf sağlanacak. Emisyon salınımının da yılda 375 bin ton azaltılması hedefleniyor.

Haber: Huzeyfe Özdemir

Kamera: Mustafa Tuncal