Eyüpsultan’da Hasdal Kemerburgaz yolunda seyir halindeki hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik İstanbul Havalimanı istikametinde tamamen durdu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.
Ekiplerin yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmalarının ardından devrilen kamyon önce düzeltildi ardından da başka bir hafriyat kamyonu ve iş makinası yardımıyla kenara alındı. Yolun temizlemesiyle birlikte trafik yeniden açıldı.
Kaynak: AA, DHA