Eyüpsultan’da Hasdal Kemerburgaz yolunda seyir halindeki hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik İstanbul Havalimanı istikametinde tamamen durdu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

Ekiplerin yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmalarının ardından devrilen kamyon önce düzeltildi ardından da başka bir hafriyat kamyonu ve iş makinası yardımıyla kenara alındı. Yolun temizlemesiyle birlikte trafik yeniden açıldı.

Kaynak: AA, DHA