Dev uçak, hastalanan yolcusu için İstanbul'da acil iniş yapabileceği kapasiteye sahip tek meydan olan İstanbul Havalimanı'na indi. Bu, İstanbul havalimanına inen ilk Airbus A380 oldu. Hastalanan yolcu, refakatçi eşliğinde uçaktan indirildi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İki katlı, 850 yolcu kapasiteli. Geniş gövdeli yolcu uçağının kanat açıklığı 80 metre.

61 yaşındaki hasta Alman yolcu, vücudunun sol tarafını hissetmediğini kabin ekibine bildirdi.

Türk hava sahasındayken kuleyle irtibata geçen kaptan pilot, İstanbul'a mecburi iniş için gerekli izinleri istedi.

Uçak, İstanbul Havalimanı'na sorunsuz indi.

Hastalanan yolcu, refakatçi eşliğinde uçaktan indirildi, hastaneye kaldırıldı.

Airbus A380, diğer yolcularıyla Frankfurt'a hareket etti.

Uçak, İstanbul Havalimanı'na inen ilk Airbus A380 oldu.

Dünyada iniş pistlerinin büyük bir oranı ise 45 ile 60 metre arasında değişiyor.

Dev uçak bu nedenle birçok piste iniş yapamıyor.

Kaynak: TRT Haber