Türkiye

İstanbul'da fabrika yangını

28 Ocak 2019 Pazartesi 12:08 - Son Güncelleme 28 Ocak 2019 Pazartesi 12:31

Güngören'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale ediyor.

Güngören'de E-5 karayoluna yakın bir mevkide alkollü içecek üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yangından yükselen dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görülebiliyor. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Kaynak: TRT Haber Etiketler: yangın İstanbul güngören fabrika

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