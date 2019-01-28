Güngören'de E-5 karayoluna yakın bir mevkide alkollü içecek üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yangından yükselen dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görülebiliyor.
Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Kaynak: TRT Haber
Güngören'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale ediyor.
Güngören'de E-5 karayoluna yakın bir mevkide alkollü içecek üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yangından yükselen dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görülebiliyor.
Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Kaynak: TRT Haber