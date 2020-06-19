Metropollerin resmi polis verileri incelendi. Suç oranları tek tek derlendi. İstanbul'un pek çok dünya metropolünün gerisinde olduğu görüldü.

Araştırmayı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptı. Farklı ülkelerden, farklı kentlerdeki suç kayıtlarına bakıldı. Nüfuslar farklı olduğundan 100 bine indirgenerek suç oranları analiz edildi ve rapor hazırlandı.

Emniyetin raporuna göre soygun ve yağmanın en çok yaşandığı şehir Atina oldu. Atina'yı, Londra ve Barcelona izledi. İstanbul ise son sıralarda yer aldı. Şehirlerde 100 bin kişiye düşen suç sayıları şöyle:

"Atina 645,6, Londra 445,7, Stockholm 139,1, Madrid 234,9, New York 156,6, Berlin 125, İstanbul 16."

En fazla cinayetin işlendiği kentler

Cinsel suçlar da ayrı bir kategori olarak ele alındı. İngiltere'nin başkenti Londra, cinsel suçların en fazla yaşandığı metropol oldu. Onu New York ve Madrid takip etti.

Amsterdam, Atina ve New York. Rapora göre, en fazla cinayetin işlendiği 3 kent.

İstanbul'da 100 bin nüfusa düşen cinayet ise 1,7.

Hırsızlık darp, uyuşturucu ve suça itilen çocuklar...

Bu kategorilerde de İstanbul, diğer metropollerin oldukça gerisinde kalıyor. İstanbul'da suç oranlarının az olmasın en büyük nedeninin ise polisin önleyici çalışmaları olduğu vurgulanıyor.