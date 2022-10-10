Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İskenderun'dan İstanbul'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı güney yaklaşımında makine arızası yapan 165 metre boyundaki Valerio isimli dökme yük gemisi için 'Kılavuz Kaptan' ve Kurtarma-9' römorkörümüz ivedilikle gemiye yönlendirildi" ifadeleri kullanıldı. ​​​​​​​

İskenderun’dan İstanbul’a seyir halindeyken İstanbul Boğazı güney yaklaşımında makine arızası yapan 165 metre boyundaki VALERIO isimli dökme yük gemisi için Kılavuz Kaptan ve KURTARMA-9 Römorkörümüz ivedilikle gemiye yönlendirildi. pic.twitter.com/u9BLNHBlbc — KEGM (@kiyiemniyet) October 10, 2022