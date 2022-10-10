Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nın güneyinde gemi arızası
[Fotoğraf: Twitter/@kiyiemniyet]
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı güney yaklaşımında makine arızası yapan dökme yük gemisi için ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini duyurdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İskenderun'dan İstanbul'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı güney yaklaşımında makine arızası yapan 165 metre boyundaki Valerio isimli dökme yük gemisi için 'Kılavuz Kaptan' ve Kurtarma-9' römorkörümüz ivedilikle gemiye yönlendirildi" ifadeleri kullanıldı.
İskenderun’dan İstanbul’a seyir halindeyken İstanbul Boğazı güney yaklaşımında makine arızası yapan 165 metre boyundaki VALERIO isimli dökme yük gemisi için Kılavuz Kaptan ve KURTARMA-9 Römorkörümüz ivedilikle gemiye yönlendirildi. pic.twitter.com/u9BLNHBlbc— KEGM (@kiyiemniyet) October 10, 2022
Etiketler: Gemi İstanbul Boğazı
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