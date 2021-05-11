Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 12:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda yük gemisi dümen arızası yaptı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yapan kuru yük gemisi "İrfan Savaş", Kıyı Emniyeti ekipleri kontrolünde Büyükdere acil demir bölgesine demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 79 metre boyundaki kuru yük gemisi, Kuruçeşme önlerinde dümen arızası yaptı.
Gemi, Kurtarma-12 römorkörü ve kılavuz kaptan eşliğinde Büyükdere acil demir bölgesine emniyetle demirletti.
Etiketler: İstanbul Boğazı
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