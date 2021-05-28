Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 20:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi. Tanker, kıyıya 300 metre kala durdurulurken, İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı.
İstanbul Boğazı'ndan geçen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tanker, makine arızası nedeniyle Yenikoy dönüşünde sürüklenmeye başladı.
Tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerle müdahale edildi.
RAVA isimli tanker kıyıya 300 metre kala durduruldu. Tankere, kurtarma römorkörü ve can kurtarma botu yönlendirildi. Olay nedeniyle İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı.
Etiketler: İstanbul Boğazı Ulaşım
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