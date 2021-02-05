Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri askıya alındı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan pus ve sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düştüğü belirtildi.
Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 09.05'te çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.
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