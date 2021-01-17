Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 23:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri askıya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Boğazı'nda sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinin yarım milin altına düşmesi sonucu gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü bilgisi paylaşıldı.
Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 22.15'ten itibaren çift yönlü askıya alındığı açıklandı.
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