Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 06:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden konuyla ilgili bilgilendirme yapıldı.
Bilgilendirmede, 06.20 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.
İstanbul için Meteoroloji tarafından sis uyarısı verilmişti. Uyarıda, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bilgisi yer aldı.
Etiketler: İstanbul İstanbul Boğazı
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