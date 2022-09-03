Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi 03:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
[Fotograf: AA]
İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken arıza yapan kargo gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı.
İstanbul’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Kandilli’de saat 03.00 sırlarında makine arızası nedeniyle BRIZA isimli 107 m boyundaki kargo gemisi demir attı.
Demir atan gemi için KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 Römorkörleri ile KEGM-5 botu olay yerine yönlendirilirken. Kaza nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medyada yapılan açıklamaya göre, “İstanbul’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Kandilli’de makine arızası nedeniyle demir atan BRIZA isimli 107 m boyundaki kargo gemisi için KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 Römorkörümüz ile KEGM-5 botumuz ivedilikle olay mahaline yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı” şeklinde duyuruldu.
Etiketler: Gemi İstanbul İstanbul Boğazı
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