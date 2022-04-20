Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 08:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Kıyı emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldığını duyurdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda kuzeyden güneye geçişlerin saat 02.00 itibarıyla güneyden kuzeye geçişlerin ise saat 06.15 itibarıyla gemi trafiğine kapatıldığı bilgisine yer verildi.
Boğaz trafiğinin ne zaman normale döneceğine yönelik henüz açıklama yapılmadı.
Etiketler: İstanbul Boğazı
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