Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda Yeniköy-İstinye arasında görüş mesafesinin 100 metre olarak rapor edildiğini açıkladı.

İstanbul Boğazı'nın tamamında yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle deniz trafiğinin saat 11.20'den itibaren çift yönlü askıya alındığı belirtildi ve yerel trafiğe gerekli uyarıların tüm sektörlerce yapıldığı bildirildi.