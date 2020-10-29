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Isparta'da midibüsle otomobil çarpıştı: 15 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsle otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen midibüsle otomobil, Özgüney mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle midibüs şarampole devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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