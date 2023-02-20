Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Saat 20.07'de ise Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

İskenderun Devlet Hastanesi depremlerin ardından tedbir amaçlı tahliye edildi.

Hastanenin yanındaki boş alana acil vakalar için sahra çadırı kuruldu.