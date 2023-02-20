Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 21:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İskenderun Devlet Hastanesi tedbir amaçlı tahliye edildi
[Fotograf: AA]
Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde meydana gelen iki depremin ardından İskenderun Devlet Hastanesi tedbir amaçlı tahliye edildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Saat 20.07'de ise Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.
İskenderun Devlet Hastanesi depremlerin ardından tedbir amaçlı tahliye edildi.
Hastanenin yanındaki boş alana acil vakalar için sahra çadırı kuruldu.
Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde meydana gelen iki depremin ardından İskenderun Devlet Hastanesi tedbir amaçlı tahliye ediliyor.https://t.co/iP8d4Lpi8D pic.twitter.com/10mkbLhybq— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 20, 2023
Etiketler: Deprem
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