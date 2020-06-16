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İşçileri taşıyan minibüsle kamyonet çarpıştı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Mustafa Öztaş'ın kullandığı ve bir inşaat firmasında çalışan işçilerin bulunduğu servis minibüsü, Torba Mahallesi Rıza Anter Bulvarı'nda, karşı yönden gelen İslam Önder Daşdandır'ın yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücülerle araçlardaki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ali Özher, kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.
Hasar gören araçların kaldırılmasının ardından kara yolu yeniden çift yönlü olarak trafiğe açıldı.
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