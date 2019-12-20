Şanlıurfa'da bir otel, geniş kapsamlı bakım ve onarıma alındı. Otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Yonca Közü ile İbrahim Sargıcı, temizlik yaptıkları bir odanın gardırobunun üst kenarına gizlenmiş tarihi altın olduğu değerlendirilen parayı fark etti.

Asgari ücretle çalışan temizlikçiler, parayı bulduklarını hemen otel yöneticilerine söyledi. Otel yönetimi de paranın sahibini bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirildi.

2 bin 280 adet olduğu ve Britanya Merkez Bankası tarafından 1926 yılında basıldığı anlaşılan paralar polise teslim edildi.

"Bulduğumuzda tereddüt bile etmedik"

Parayı bulan temizlikçilerden Yonca Közü, "Bulduğumuz şeyin para mı altın mı olduğunu tam olarak bilmiyorum. Odada temizlik yaparken bulduk. Temizlik yaptığımız dolabın üstünde en dipte gizlenmiş halde bulduk. İndirdik ve müdürlerimize bilgi verdik" dedi.

İşçilerden İbrahim Sargıcı, uzun zamandır otelde asgari ücretle çalıştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bulduğumuzda tereddüt bile etmedik, direkt amirimizin yanına götürüp teslim ettik. Amirimiz de gereğini yaptı. Benim tahminin Suriye tarafından getirildi. Adam savaştan kaçarken getirdi buraya sakladı ya gelemedi veya dönemedi. İnsan bildiği parayı kolay kolay bir yerde bırakmaz. Tabi ağır bir paketti yaklaşık 7 kilo vardı."

"Ödüllendireceğiz"

Otelin Genel Müdürü Hakan Gürsoy, dürüstlük ve doğruluk timsali personellerini ödüllendireceklerini vurgulayarak, "Bizim için önemli olan bulunan şeyin değeri değil, görüldükten sonra personelin nasıl davrandığıdır. Hepsini gerçekten kutluyorum. Değerine bakmaksızın kendi üstlerine düşen görevi yerine getirip, bize teslim ettiler. Beni ilgilendiren tarafı personelin göstermiş olduğu dürüstlük ve doğruluktur kendilerine teşekkür ediyorum. Onlar için gerekli ödüller yönetimimiz tarafından verilecek" dedi.

Tarihi paralar, polis tarafından tutanakları ile otel yönetimi ve işçiler tarafından teslim alınarak ilgili birime götürüldü.

Haber: Bekir Basmacı