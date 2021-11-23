Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 10:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İşçi servisiyle otomobil çarpıştı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde işçi servisi ile otomobil çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralandı. Can kaybının da olduğu belirtiliyor.
Muratlı ilçesinde sabah bir iplik fabrikasına işçi taşıyan midibüs ile bir otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle içinde 2 kişi bulunan otomobil, midibüsün altında kaldı.Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde işçi servisi ile otomobil çarpıştı. 15 kişinin yaralandığı kazaya dair detaylar @trthaber'de.https://t.co/JKMMCqVX5W pic.twitter.com/bOPIHHtjKZ— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 23, 2021
İlk belirlemelere göre kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırdı.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Trafik Kazası
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