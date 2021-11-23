Muratlı ilçesinde sabah bir iplik fabrikasına işçi taşıyan midibüs ile bir otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle içinde 2 kişi bulunan otomobil, midibüsün altında kaldı.Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde işçi servisi ile otomobil çarpıştı. 15 kişinin yaralandığı kazaya dair detaylar @trthaber'de.https://t.co/JKMMCqVX5W pic.twitter.com/bOPIHHtjKZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 23, 2021

İlk belirlemelere göre kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırdı.