Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 03:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
İş yerini kundakladılar, yangını iş yeri sahibine canlı izlettiler
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki yapı malzemelerinin satıldığı iş yeri kundaklandı.
Demetevler Mahallesi 404. Cadde'de yapı malzemelerinin satıldığı, ofis olarak da kullanılan iş yeri ateşe verildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.
Yangını iş yeri sahibine canlı izlettiler
Şüphelilerin iş yeri sahibini telefonla görüntülü arayarak yangını izlettiği öğrenildi.
Bölgede inceleme yapan polis ekiplerinin zanlıların yakalanması için çalışması sürüyor.
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