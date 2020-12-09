Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 11:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İs makinesiyle ayakta tutulan binadaki vatandaşlar tahliye edildi
[Fotoğraf: İHA]
Siirt'te 2 katlı bir evde çökme tehlikesi meydana geldi. İş makineleri yardımıyla ayakta tutulan binadaki vatandaşlar tahliye edildi.
Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi üzerinde bulunan Reşit Kutlu’ya ait 2 katlı evde çökme tehlikesi yaşandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis, itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.
Yan yatan bina, iş makinelerinin yardımıyla ayakta tutuldu. Binadaki vatandaşlar da tahliye edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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