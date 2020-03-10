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İran'dan gelenlerin karantina süreci tamamlandı
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İran'dan koronavirüs salgını nedeniyle tahliye edilen Türk vatandaşlarının karantina süresi doldu. Mürettebat dahil 142 kişiden hastanede kalan son 65 kişi de taburcu edildi.
Koronavirüs nedeniyle İran'dan gelen 10'u uçuş mürettebatı 142 Türk vatandaşının karantina süreci tamamlandı.
İran'dan 25 Şubat'ta tahliye edilen yolcu ve mürettebattan 77'si, 2 Mart'ta taburcu edilmiş, karantina sürecini evlerinde tamamlamıştı.
Salgının başladığı Kum ve Meşhed kentlerinde bulundukları belirlenen ve Zekai Tahir Burak Hastanesinde karantina altında tutulan 65 kişi için ise dün son kez test uygulandı.
Testlerin negatif çıkmasıyla 65 yolcu gece saatlerinde taburcu edildi.
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