Haber Giriş: Kaynak: AA
İran'dan gelen uçak koronavirüs şüphesiyle Ankara'ya indi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tahran-İstanbul seferini yapan uçak, koronavirüs şüphesiyle Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki 17 yolcu şüpheli olarak değerlendiriliyor.
İran'dan İstanbul'a giden ve 132 yolcusu bulunan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 10.29'da indi.
Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcuların Sağlık Bakanlığının da koordinasyonunda Ankara Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlık yetkilileri nezaretinde ön muayeneleri yapıldı.
İran'dan gelen ve ateşi sınır üstünde olan toplam 17 kişi şüpheli olarak değerlendiriliyor. Saat 12.30 itibarıyla Sağlık Bakanlığı ekipleri, ikinci bir kontrol için uçağa giriş yaparken tarama sürüyor.
Etiketler: son dakika koronavirüs iran'da koronavirüs salgını iranSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 13:45
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