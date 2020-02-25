Sınır kapılarının kapatıldığı İran'dan Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandı. İlk uçak bugün Ankara Esenboğa Havalimanı'na 10.29'da indi.

THY uçağındaki yolcuların Sağlık Bakanlığının da koordinasyonunda Ankara Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlık yetkilileri nezaretinde ön muayeneleri yapıldı.

İkinci tarama yapıldı

Saat 12.30 itibarıyla Sağlık Bakanlığı ekipleri, ikinci bir kontrol için uçağa giriş yaparken tarama sürüyor.

132 yolcu ve mürettebat 14 gün gözetim altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları için havayolunun açık olduğunu belirtti.

Bakan Koca, 132 yolcu ve mürettebatın 14 gün karantina altında duracağını belirterek şunları söyledi:

Özel sefer düzenlendi

"İran’dan ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşları için ise özel bir sefer düzenlenmiştir. İran’dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır.



Bu çerçevede THY’ye ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağının Ankara’ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir."

Tekrar hatırlatmak isterim ki, ülkemizde Yeni Koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. İlgili bakanlıklarımızın iş birliği, Bilim Kurulumuzun rehberliği ve tecrübeli sağlık çalışanlarımızla, ülkemizi bu hastalıktan korumak için azami çaba sarf etmekteyiz. pic.twitter.com/Xje3mHJFdS — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 25, 2020

Bakan Koca, koronavirüs vakasına Türkiye'den rastlanmadığını hatırlattı.

İlgili bakanlıkların iş birliği, Bilim Kurulunun rehberliği ve tecrübeli sağlık çalışanlarıyla Türkiye'yi bu hastalıktan korumak için azami çaba sarf ettiklerini kaydeden Koca, bu konuyla alakalı ilk günden şeffaflığa dayalı bir iletişim içerisinde olduklarını vurguladı.

Bakan Koca, bu virüse karşı alınan tedbirler için şunları söyledi:

"Bilindiği gibi yeni koronavirüs konusu, dünyanın ortak gündem maddeleri arasında. Türkiye olarak aldığımız tedbirlerin ölçeği, gelişmelere bağlı şekilde değişmektedir. Ulusal, uluslararası ölçekli yeni tedbirlere dair son birkaç günden bazı bilgiler sunmak istiyorum. 23 Şubat'tan itibaren, komşumuz İran'la kara, demir ve havayolu geçişleri durdurulmuştur. 21 Şubat'tan itibaren, İran'ın yeni koronavirüs vakası görülen Kum kentinden gelen yolcuların ülkemize girişine izin verilmemiştir.

Kara, demir ve havayolu ile geçişlerin durdurulmasından önce bu tedbir sıkı bir şekilde uygulanmıştır. İran ve Nahçıvan sınır kapılarından gelen yolcular, tek tek sağlık kontrolünden geçirilmiştir. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren 26 yabancı uyruklu yolcu, tedbirler gereği geri çevrilmiştir. 21-23 Şubat arasında, İran'dan gelen ve yine soğuk algınlığı belirtileri gösteren 16 vatandaşımızsa, ülkeye girişte hemen gözlem altına alınmıştır. Test numuneleri çalışılmış, sonuçlar yeni koronavirüs yönünden negatif, yani temiz çıkmıştır. Bir hafta önce İran'dan gelen ve dün Mardin Kızıltepe'de gözlem altına alınan bir vatandaşımızın numune sonucu da negatif çıkmıştır. Bu vatandaşımız bugün taburcu edilecektir."