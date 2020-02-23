İran'da saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

8 kişi hayatını kaybetti

Sarsıntı Van'da da hissedildi. Başkale ilçesi Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallesinde hasar meydana geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki depremin ardından Van'da 8 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Van'da Başkale ilçesinin Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar köylerinde depremin etkilerinin hissedildiği ve yıkıntılar olduğu ve can kayıpları olduğu yönünde ilk değerlendirmeleri aldık.

AFAD yetkililerimiz Özpınar köyüne ulaştılar. Şu anda enkaz altında vatandaşlarımızın olduğu köyler belirtiliyor. Aldığımız ilk bilgiler ekiplerimiz yola çıktı. Özpınar köyüne ulaştılar. Şuanda enkaz altında da vatandaşlarımız olduğu belirtiliyor. 5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere kaldırdı."

Bakan Koca: 21 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, , yaptığı yazılı açıklamasında, İran'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin, Van Başkale'de de hasara yol açtığını belirtti.

Depremden hemen sonra bölgeye 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibini sevk ettiklerini vurgulayan Koca, 8 kişinin yaşamını yitirdiği depreme ilişkin, "21 vatandaşımız yaralandı. Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 8 kişinin durumu kritik, diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor" bilgisini verdi.

Fahrettin Koca, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da 8 kişinin hayatını kaybettiği depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.