İran'da saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti

Sarsıntı Van'da da hissedildi. Başkale ilçesi Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallesinde hasar meydana geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki depremin ardından Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

#SONDAKİKA

[Türkiye-İran Sınırında Deprem] İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Van'da 7 vatandaşımızı kaybettik, enkaz altında olanlar var.https://t.co/jtk5W9b8Mr pic.twitter.com/anWlTXck0T — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 23, 2020

Soylu, "5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD ekiplerimiz Van Özpınar köyüne ulaştı, diğerlerine ulaşmak üzere. Enkaz altında vatandaşlarımızın olduğu belirtiliyor" dedi.